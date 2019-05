Det heter Finnvågan og ikke Finnvåg

Lokale notiser

Kartverket har opprettet navnesak for skrivemåten av Finnvåg i Øksnes.

Saken har vært på nødvendige høringer hos berørte parter og Språkrådet. Saken bestod av to deler: Korrekt skrivemåte av gårds- og bruksnavnet ”Finnvågan/Finvåg” og grendenavnet ”Finnvåg/Finnvågan”. Kartverket har vedtaksrett for gårds- og bruksnavnet mens kommunen har vedtaksrett for grendenavnet. Det ble i kommunestyrevedtak i 2015 bestemt at Øksnes kommune skal fatte sitt vedtak om grendenavn når Kartverket har vedtatt skrivemåten for gårdsnavnet.

Kommunestyret vedtar at korrekt skrivemåte nå er Finnvågan.