Hadselkunstner fikk stipend

Lokale notiser

I vinter kunne kunstnere i Vesterålen hadde i vinter søke om ett residence-opphold ved ArtLink ltd. sitt kunstsenter ved Fort Dunree, Donegal, Irland. Blant disse var altså Christian Skagen, som holder til på Stokmarknes. Han ble tildelt et stipend på 6500 euro av uttakskomiteen. Utstillingen og studieoppholdet er nå under planlegging og vil bli gjennomført tidlig i høst.

– Mitt arbeid vil være en utvikling av det som ble vist på Kulturfabrikken på Sortland i 2018. Jeg holder på med tegning og eksperimentell skulptur. Spesielt den eksperimentelle biten gleder jeg meg til å få utvikle ved fortet i Irland i høst, sier han i en pressemelding.

Kultursamarbeidet har siden 2007 hatt et kultursamarbeid med Donegal County Council i Irland.

ArtLink ltd. ble dannet i 1992 og er den lengst etablerte profesjonelle kunstnerorganisasjonen i Inishowen, Donegal. ArtLink sitt kontor, studio og verksted er plasser på det historiske Fort Dunree Militærmuseum. ArtLink er en kunstnerledet organisasjon som er drevet av et team av profesjonelle kunstnere som er etablert i Dunree.