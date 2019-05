Opprettholder praksis barnetrygd/sosialhjelp

Lokale notiser

Videre har Øksnes kommunestyre fattet følgende vedtak i dag:

- Hovedutvalget for helse og sosial ber om at dagens budsjettpost for aktivitetsmidler videføres.

- Øksnes Kommunestyre ber administrasjonen vurdere nærmere m.h.t. kommunens livsoppholdssatser, satt opp mot prinsippet "arbeid først».

- Øksnes Kommunestyre ber om ei utredning som viser mulighet for et samarbeid mellom kommunen, private næringslivet og NAV mht å tilrettelegge for aktiviteter/arbeid som er tilpasset de som mottar sosialhjelp.