Rødt kan gjøre sitt beste valg noensinne

Lokale notiser

Partiet Rødt seiler i medvind. Nå satser venstresidas hakkespett på et brakvalg til høsten.

En meningsmåling som viser 5,1 prosent får et bredt glis til å bre seg om munnen til Rødt-leder Bjørnar Moxnes der han lader opp til helgens landsmøte på hjørnekontoret på Stortinget.

Det kommer til å bli det største landsmøtet i Rødts historie, med nærmere 300 deltakere. Og kanskje bikker partiet 8.000 medlemmer og setter ny medlemsrekord før partilederen holder sin tale fredag. Det mangler bare noen håndfuller.

– For to år siden hadde vi 3.000 medlemmer. Nå går det veldig fort framover, sier Moxnes. Hans plan er at Rødt har flere medlemmer enn Frp om ti år og er landets sterkeste grasrotorganisasjon.

Ambisiøse mål

Partiet har også satt seg hårete mål foran kommunevalget til høsten og peiler seg inn mot 4 prosents oppslutning og 200 representanter i landets kommune- og fylkesstyrer.

– Slik det ser ut nå, kan vi bli tungen på vektskåla i tunge regioner som Oslo, Viken og Vestland. Det vil si for halvparten av Norges befolkning, sier Moxnes.

De siste gjennomsnittsmålingene fra nettstedet pollofpolls.no viser godt over 4 prosents oppslutning. i Oslo/Akershus, Sør-Trøndelag, Nordland og Troms