Advarer mot å fjerne bomstasjonene

Lokale notiser

I helga fikk Carl I. Hagen med seg landsmøtet på et forslag om å bruke 100 milliarder av overskuddet fra oljefondet på å stenge alle bomstasjonene i Norge, skriver NRK.

Om en tar store summer fra oljefondet for å fjerne bomstasjonene, vil det gå ut over blant annet pensjonistene i årene som kommer, sier professor Ola Grytten ved Norges Handelshøyskole.

– En tar med andre ord penger fra framtidige generasjoner og gir til de som kjører bil i dag.

Grytten viser også til at for å bruke 100 milliarder på å fjerne bomstasjoner, må en bryte handlingsregelen for bruk av oljepenger som Stortinget har blitt enige om.

– Det skaper et press i økonomien om en bruker alt for mye penger. Det vil føre til at både renta og prisene vil stige. Så gevinsten en får ved å fjerne bomstasjoner, vil gå opp i høgere renter, sier han ifølge NRK.