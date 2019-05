Nasjonalt forbud mot heliumballonger lar vente på seg

Lokale notiser

I begynnelsen av mai 2018 ba et enstemmig Storting regjeringen om å snarest mulig utrede et nasjonalt forbud mot heliumballonger. Selv om kommuner har adgang til å regulere gatesalg, er et nasjonalt forbud på all eiendom ikke en realitet før årets nasjonaldag.

– Dette burde klimaministeren klare å levere på. Jeg merker meg at det ikke er mer enn to dager siden Elvestuen sa han ville forby engangsplast. Hvis han vil bruke like lang tid på dette, kan det gå vinter og vår før forbudet kommer på plass, sier nasjonal talsperson Arild Hermstad i Miljøpartiet De Grønne til Aftenposten.

Nylig kunngjorde regjeringen at de vil forby engangsplast før sommeren 2020. EU har vedtatt et tilsvarende forbud fra og med 2021.

Når det gjelder et eventuelt forbud mot heliumballonger, opplyser klima- og miljøvernminister Ola Elvestuen (V) at det nedsatte utvalget har fått frist til september i år og mars neste år.

– Kommunene har mulighet til å forby dette. Det har større betydning å følge opp forbudet mot engangsplast raskt. Nå får vi raskt på plass et forbud mot engangsplast. Det er et viktig steg for å redusere risikoen for avfall på avveie, sier klima- og miljøvernministeren.

I fjor forbød minst 29 kommuner salg av heliumballonger på offentlig eiendom på 17. mai. Flere steder i Oslo og Bærum ble heliumballonger konfiskert og destruert av politiet.