Vil utrede geoturisme

Utenom Svalbard, er Andøya det eneste stedet på fastlands-Norge der det finnes kullforekomster. Disse stammer fra jura- og kritt-periodene og det er funnet en rekke fossiler i Ramsafeltet. Blant annet er det funnet et fossil av en tre meter lang fiskeøgle.

Geologer med oppsiktsvekkende funn på Andøya Kom til Andøya i 2015: Gjorde betydelige vitenskapelige funn – Ramsafeltet er større enn vi har trodd. Vitenskapelig er dette en betydelig oppdagelse, sier geolog Marco Brönner i Norges geologiske undersøkelse (NGU).

Deler av Andøya var dessuten isfri under den seneste istiden, og det er funnet spor ett befolkning tilbake til steinalderen.

Forstudie

Henriksen Maritime AS har tidligere fått 58.750 kroner fra Samskap til en forstudie, og man ønsker nå å gå videre med et forprosjekt.

– Geologi representerer ett av de fire bærende elementene fra mulighetsstudiet Go Andøy gjennomført av Andøy reiseliv i 2018. Tidligere analyser konkluderer med at GEO-turisme for profesjonelle og folk flest vil kunne bidra vesentlig til å øke attraktiviteten til Andøy kommune som reisemål for turister, samt å sette kommunen på kartet som kurs og konferansesenter, skriver selskapet i søknaden til Samskap.

– GEO-turisme er tenkt tilpasset ulike målgrupper. og materialet vil kunne benyttes i skoleverket lokalt, på høyere nivå i forskningssammenheng, og det vil vurderes mulighet for at området kan knyttet opp mot UNESCO’s arbeid i forbindelse med utvikling av GEO-parker, heter det i søknaden.