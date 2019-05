Lokale notiser

Ordningen administreres av Fiskeridirektoratet og skal sørge for bedre rekruttering til fiskeryrket. Direktoratet har nå åpnet for registrering dersom du fisker etter sommerjobb.

– Det er kø framfor utdanningsinstitusjonane for å få kome inn i sjømatnæringa. Vi er heilt avhengige av at dyktig ungdom også søkjer seg til fiskaryrket om Noreg skal bli den framtidsnæringa som vi ønskjer. Difor oppfordrar eg alle ungdommar som er nysgjerrige på fiskaryrket til å ta sommarjobb som fiskar, sier fiskeriminister Harald T. Nesvik.

115 tonn

De nesten 200 ungdommene som i fjor hadde sommerjobb som fisker, fisket mer enn 115 tonn fisk til en verdig av mer enn fem millioner kroner, fremgår det av en pressemelding fra regjeringen.

Finnmark og Hordaland topp statistikken når det gjelder deltakelse i ordningen.

Alle fiskeslag

Regjeringen skriver at ordningen gjelder fra og med 17. juni til og med 9. august i år, og gjelder alle fiskeslag som normalt fanges langs kysten.

Man kan fiske med stand, handsnøre, juksamaskin, garn med en samlet lengde på 210 meter, line med inntil 200 angler og inntil 20 teiner eller ruser.

Det gjelder noen spesielle regler for fiske etter rognkjeks og leppefisk.

Mangler ungdom

Regjeringen skriver at de aller fleste fiskerne er godt voksne og at det derfor er viktig å få inn flere ungdommer.

– Knapt 18 prosent av dei som har fiske som hovudyrke er under 30 år. Av totalt 11.225 registrerte fiskarar i Noreg i fjor var det 1991 fiskarar under 30 år som hadde fiske som hovudyrke eller som attåtyrke. Talet for dei over 67 år var 1.827, skriver regjeringen.