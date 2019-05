Lerøy-aksjen faller etter skuffende resultater

Lokale notiser

Lerøy fikk et operasjonelt driftsresultat på 691 millioner kroner i første kvartal. Det er ned fra samme periode i fjor, da oppdretteren rapporterte om 960 millioner kroner.På forhånd var det ventet at Lerøy ville rapportere et operasjonelt driftsresultat på 855 millioner kroner, ifølge estimater fra Infront Data.– Et svakere resultat enn ventet ser ut til å skyldes en kombinasjon av lavere margin i oppdrettsvirksomheten og høyere konsernkostnader, skriver DNB Markets om Lerøy-resultatet i morgenrapporten.Meglerhuset skrev før børsåpning at det venter at kursen åpner ned på grunnlag av rapporten. Før eventuelle justeringer har DNB Markets en salgsanbefaling på Lerøy med et kursmål på 63 kroner per aksje, skriver meglerhuset. Aksjen stengte mandag på kursen 62,22 kroner. Et annet sjømatselskap, Austevoll, faller også på børs etter kvartalsrapport. Aksjen er ned 5,72 prosent.