7.000 lærere kan gå ut i streik, men foreløpig ingen i Vesterålen

Lokale notiser

Det er først og fremst lærere på ungdomstrinnet og i videregående skoler over hele landet som tas ut i streik om Unio og KS ikke blir enige i lønnsoppgjøret.

Det er over 7000 medlemmer fordelt på 21 steder - fra Hammerfest i nord til Kristiansand i sør - som tas ut i streik. Blant disse er Bærum, Bergen, Drammen, Tromsø, Bodø, Trondheim, Steinkjer, Fredrikstad, Porsgrunn, Kongsberg og Ålesund.

Ingen lærere i Vesterålen er tatt ut i det første streikeuttaket.

En lang rekke skoler i Tromsø og et par i Bodø er de nærmeste som berøres i første omgang hvis det blir streik.

– Vi skal jobbe hardt for å finne en løsning i meklingen, men blir det nødvendig, er Unios medlemmer klare til kamp. Det er svært beklagelig at elever over hele landet blir rammet, men det blir dessverre konsekvensen hvis KS fortsetter å nedprioritere lærerne, sier forhandlingsleder Steffen Handal i Unio Kommune.

Forbundet sier at grunnen til bruddet i forhandlingene skjedde etter at lærerne ble tilbudt en lavere lønnsvekst enn andre arbeidstakere.

– Mens de andre lønnstkakerne i kommunesektoren fikk en ramme på 3,25 prosent, fikk lærerne 3,03 prosent. At KS tilbyr lærerne med 5-årig utdanning eller mer et lønnsoppgjør under det andre får, er ikke til å forstå i en tid med store rekrutteringsutfordringer i skolen, sier Handal.