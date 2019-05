Fører og hjullaster fortsatt savnet i Rødøy

Lokale notiser

Den savnede føreren og hjullasteren er ennå ikke funnet og politiet planlegger nå hvordan man skal gå fram i det videre letearbeidet. Ulykken har skjedd i et område som er vanskelig tilgjengelig, i tillegg til at vannet er isbelagt.

Parallelt med at man planlegger det videre letearbeidet pågår det en etterforskning hvor hovedfokus er å samle inn informasjon for å få et best mulig bilde av hva som har skjedd. Så langt ser det ut til at savnede var alene da ulykken skjedde, men politiet vil i løpet av dagen fortsette å foreta avhør av mulige vitner.

Savnede er Karl Sverre Egeland, 61 år