Norwegian inngår samarbeid med Vipps

Lokale notiser

Norwegian har nylig inngått avtale om samarbeid med Vipps. Ifølge E24 har selskapet startet å rulle ut betalingen via app i sine systemer, og om kort tid skal tilbudet lanseres bredt.

Betalingsmåten er allerede tilgjengelig på flyselskapets nettside via PC og mobil, og snart skal selskapets app støtte funksjonen.

– I netthandel er det store forenklingsmuligheter for både brukere og brukersteder. Vi er utrolig glade for å jobbe sammen med Norwegian og tilby kundene deres en enda smidigere reiseopplevelse. Sammen skal vi skape enda bedre løsninger for kundene, sier Vipps-sjef Rune Garborg til E24.