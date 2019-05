Lokale notiser

Over to dager har flere brannkorps fra Lofoten, Vesterålen og Ofoten hatt møte ved den nye brannstasjonen på Myre for å utveksle erfaring rundt brannforebygging.

– Dette er svært givende og noe alle har stort utbytte av. Det er en årlig happening, og i år valgte vi å møtes på Myre ved vår nye stasjon, forteller brannsjef i Øksnes, Ken Ivan Reinholdtsen til VOL.