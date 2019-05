Lokale notiser

Han erstatter Kristian Klo, som tiltrådte som styreleder i 2012.

Gisløyfisk er et mindre fiskebåtrederi, som har omsatt for rundt 2,5 millioner kroner de siste årene. Rederiet er eid av Andre Jacobsen og Kjell-Arvid Nilsen, men med Gunnar Klo As som stor mindretallsaksjonær.