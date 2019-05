Nær 2.000 klager etter nye personvernsregler

Lokale notiser

347 av meldingene er klager fra privatpersoner, mens 1.506 er avviksmeldinger fra bedrifter eller virksomheter som har varslet om funn i egne systemer, melder P4.

– Det kan være feilsendte eposter, det er sikkerhetsbrudd, data som av ulike årsaker har kommet på avveie, det er dårlige rutiner eller svikt i rutiner. Det er ganske stor variasjon i de avvikene som kommer inn, sier direktør Bjørn Erik Thon i Datatilsynet til kanalen.

Bergen kommune er den eneste virksomheten i Norge som er bøtelagt så langt. Kommunen godtok et milliongebyr etter et avvik som omfattet brukernavn og passord til over 35.000 brukere i den kommunale grunnskolen.

Thon sier at alle avviksmeldinger som kommer inn, blir vurdert av Datatilsynet.

GDPR, som er EUs nye personvernforordning, ble vedtatt og trådte i kraft i mai i fjor. Den er tatt inn i EØS og gjelder derfor i Norge.

(©NTB)