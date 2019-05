Søker om godkjenning som lotteriverdig organisasjon

Lokale notiser

Det går fram av søknaden som er datert 30. april 2019. Klubben opplyser at de teller 135 medlemmer og at 68 av medlemmene er under 18 år. Sortland alpinklubb har vedlagt siste års regnskap til søknaden, som er sendt inn av Roger Erling Gullholm.

Lotteriverdige organisasjon plikter du å melde fra til Lotteritilsynet dersom det skjer vesentlige endringer sammenlignet med opplysningene i den opprinnelige søknaden om godkjenning. De plikter også hvert år å sende en enkel regnskapsrapport for virksomheten på fastsatt skjema til Lotteritilsynet. De må også spesifisere bruken av lotteriinntekter.

Organisasjonene plikter å bruke lotteriinntektene i samsvar med egne vedtekter og eventuelle særvilkår som er stilt i godkjenningen fra Lotteritilsynet. Lotteritilsynet gjennomfører stikkprøvekontroll av organisasjonens bruk av lotteriinntekter.

Kilde: Lotteri- og stiftelsestilsynet