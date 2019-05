Stiftelsen Norsk Luftambulanse styrker akuttberedskapen under Arctic Race

Lokale notiser

– Arctic Race er en folkefest. Det er viktig at arrangementet er så trygt som mulig for alle som deltar. Vi er blitt bedt om å stille med ekstra akuttberedskap i tillegg til den som det offentlige helsevesenet tilbyr. Det gjør vi for at hjelpen skal være på plass umiddelbart dersom noen skader seg eller blir syke under rittet, sier generalsekretær Hans Morten Lossius i Stiftelsen Norsk Luftambulanse i en pressemelding.

Årets Arctic Race går gjennom Lofoten og Vesterålen, før det ender opp i Narvik. I løpet av de fire dagene rittet varer vil to ambulanser og en legebil fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse følge syklistene. Legebilen er bemannet med en anestesilege og en paramedic. Ambulansene er bemannet med ambulansepersonell.

Daglig leder Knut-Eirik Dybdal i Arctic Race of Norway er glad for å ha Stiftelsen Norsk Luftambulanse med på laget.

– Det er lange avstander i Nord-Norge, og gjennom ekstra medisinsk beredskap fra Stiftelsen Norsk Luftambulanse gjør vi Arctic Race of Norway til en enda tryggere opplevelse for syklistene, alle som er involvert i arrangementet, og alle som ser på, sier Dybdal.