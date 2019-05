Fortsatt høye algeforekomster

Lokale notiser

Ifølge Fiskeridirektoratet måles det fortsatt høye forekomster av alger i Troms og Nordland.

– Det er ikke meldt om nye anlegg som er rammet, men det er fortsatt spredt dødelighet i Nordland, skriver de på sine sider.

Algekonsentrasjonen krever at direktoratet fortsatt har høy beredskap, og de behandler søknader om dispensasjoner som oppdretterne kommer med, kontinuerlig.

Havforskningsinstituttet sier på sine siden at oppblomstringen av alven Chrysochromulina leadbeateri i Nord-Norge nå har pågått i over en uke. De melder at det ikke er mulig å si hvor lenge algen kommer til å lage problemer for oppdrettsfisk, men enkelte tegn tyder på at den kan bli mindre skadelig fremover.

Hvor lenge en algeoppblomstring varer, avhenger av hvordan miljøforholdene er. Når disse lenger ikke er optimale, dør flesteparten, og de som er igjen er for få til at de kan gjøre skade.

– Vi følger med på hvordan algene sprer seg, og leverer prognoser på dette til Fiskeridirektoratet. Det er imidlertid ikke mulig å si noe om hvor lang tid det tar før oppblomstringen er over, sier algeekspert Lars-Johan Naustvoll på HI sine sider.