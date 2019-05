Leter etter årets brillemodell

Lokale notiser

I en pressemelding fra Specsavers kommer det frem at en fersk landsdekkende undersøkelse utført av Responsanalyse, viser at hele 64 prosent opplever at briller har blitt enda mer akseptert.

Dette gleder MOT seg over.

– I MOT ønsker vi å bidra positivt til mange av de utfordringene samfunnet vårt står ovenfor, deriblant mobbing. Vi gleder oss over tallene fra undersøkelsen, og håper dette kan gjøre at flere har mot til å stå frem som stolte brillebrukere og deltar i konkurransen om å bli Årets Brillemodell for å skre det glade budskap, sier pressesjef i MOT, Regine Oen i pressemeldingen.

Specsavers skal kåre Årets brillemodell: – Vi håper at årets vinner kommer fra Vesterålen Brillekjeden Specsavers har begynt jakten på årets brilleamabassadør, som kan bli deg.

TV-personlighet og interiørdesigner Halvor Bakke er også glad for undersøkelsens resultat. Sammen med Kathrine Sørland er han ambassadør for optikerkjeden og jurymedlem for Årets Brillemodell.

– Jeg har selv opplevd mobbing, blant annet fordi jeg har brukt briller. Å se godt har betydning for livskvaliteten, og personlig synes jeg at briller er et kult tilbehør som løfter ethvert antrekk. Jeg blir så glad når jeg hører at flere og flere mener det samme, for ingen skal være redde for å bruke briller, sier han.

For å delta i konkurransen laster man opp bilde på Facebook merket med emneknaggen Specsavers. Kanskje vinneren er en Vesteråling? Vinneren vinner blant annet en reise til Tanzania der man deltar i kjedens humanitære prosjekt: Gi syn til Tanzania.