Ambulanseflypiloter saksøker sin nye arbeidsgiver

Lokale notiser

Dettet står å lese i en pressemelding fra Babcock Scandinavia.

Det varslede søksmålet fra pilotene påvirker ikke overtakelsen av driften av ambulanseflyene fra 1. juli. Da blir denne nye ambulansejeten satt inn i beredskap i Norge, sammen med 10 nye Beech B250 ambulansefly.

– Vi brukte mye tid og ressurser i fjor vår på å bli enig om en tariffavtale og lønnsvilkår som ga oss den forutsigbarheten vi trengte for å kunne sikre alle pilotene jobb i tjenesten videre. Derfor er vi overrasket over at søksmålet kommer nå, sier Hansen i pressemeldingen.

Han er spesielt overasket over at det ser ut til at LO har organiseret og finansiert søksmålet som undergraver tariffavtalen de selv har forhandlet frem.

Babcock Scandinavian AirAmbulance er uenig i at ansettelsen av pilotene er å anse som virksomhetsoverdragelse, men overlater til NHO å håndtere denne saken videre.

– Vi har nå fullt fokus på å overta tjenesten fra 1. juli, og denne saken påvirker ikke overtakelsen på noen måte, sier Hansen.