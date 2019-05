Folkeaksjonen oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja aholder sitt 10. landsmøte

Lokale notiser

Folkeaksjonen Oljefritt Lofoten, Vesterålen og Senja avholder sitt tiende landsmøte på Senja 1 juni. 40 delegater fra lokallag rundt omkring i landet skal møtes for å stake ut kursen for det videre arbeidet i Folkeaksjonen, står det å lese i en presssemeldinf.

Arbeiderpartiets vedtak om å legge bort kravet til konsekvensutredning av havområdene utenfor Lofoten Vesterålen og Senja fra april i år er en stor og viktig seier for Folkeaksjonen. Dette har vært et av hovedmålene for arbeidet til Folkeaksjonen hele veien.

Leder i Folkeaksjonen Odd Arne Sandberg forventer et spennende møte med gode debatter. Et av hovedmålene våre er nådd, men dette er en seier som må vedlikeholdes.

– Kreftene som vil åpne våre produktive og sårbare havområder er sterke og vi må fortsatt legge gode planer for å nå målet vårt, som er å etablere Lofoten, Vesterålen og Senja som varig petroleumsfritt område, sier han i pressemeldingen.