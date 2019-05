Utlysning av TFO 2019

Lokale notiser

– Jeg er svært fornøyd med at vi i dag utlyser TFO 2019. Med dette viderefører vi dagens praksis med jevnlige konsesjonsrunder på norsk sokkel for å gi næringen tilgang på nye letearealer. Dette er en bærebjelke i regjeringens petroleumspolitikk, og jeg har god tro på fortsatt interesse fra oljeselskapene til å utforske norsk sokkel, sier olje- og energiminister Kjell-Børge Freiberg i ei pressemelding fra Olje- og energidepartementet.

Tildeling i forhåndsdefinerte områder (TFO) er en av to likestilte konsesjonsrunder på norsk sokkel, og skjer årlig i de best kjente leteområdene. Etter over 50 år med letevirksomhet utgjør dette størstedelen av åpnet, tilgjengelig areal på norsk sokkel.

I TFO 2019 er det i henhold til etablert praksis foretatt en utvidelse av det forhåndsdefinerte området med til sammen 90 blokker basert på petroleumsfaglige vurderinger. Av disse ligger 5 i Nordsjøen, 37 i Norskehavet og 48 i Barentshavet.

– Gjennom utvidelsen av TFO-området legger vi til rette for effektiv utforskning av større deler av norsk sokkel, inklusive i Barentshavet. Utvidelsen vil gi selskapene tilgang på nye muligheter som vil kunne bidra til verdiskaping, sysselsetting og teknologiutvikling, også i nord fortsetter Freiberg.

Selskapenes søknadsfrist i denne konsesjonsrunden er satt til tirsdag 27. august 2019 klokken 12.00. Etter at søknadsbehandlingen er ferdig, tas det sikte på tildeling av nye utvinningstillatelser i de utlyste områdene i begynnelsen av 2020.

Fullstendig utlysningstekst, oppdatert kart over utlyste blokker, HMS-, miljø- og fiskeriforhold og ytterligere informasjon er tilgjengelig på Oljedirektoratets nettsider.