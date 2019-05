Vesterålen filmklubb inviterer til filmkveld

Lokale notiser

Nyetablerte Vesterålen filmklubb har sin første visning torsdag 6. juni på Kulturfabrikken Sortland, da vises Benedikt Erlingssons «Kvinne på krigsstien» (Island, 2018).

– Et fullstendig uortodokst drama – en besnærende blanding av feelgood-komedie, politisk satire og underlige musikalinnslag, med det nydelig fotograferte islandske landskapet som bakteppe. Filmen vant Nordisk råds filmpris 2018 og var TIFF Publikumspris-vinner 2019, skriver filmklubben om filmen i ei pressemelding.



Vesterålen filmklubb ble etablert i februar 2019 og har som mål å være en filmklubb for hele Vesterålen. Klubben har inngått samarbeidsavtaler med flere kinoer i regionen og skal også kjøpe inn fremvisningsutstyr til bruk i alternative visningslokaler. Filmprogrammet er under utarbeidelse og vil inneholde både nye filmer og klassikere, skriver klubben i pressemeldingen.

– Hensikten er å skape et tilbud for filminteresserte og gi et lerret til gode filmer som ikke nødvendigvis finner veien til våre lokale kinoer. Vesterålen filmklubb starter med én visning i måneden og har ambisjoner om å øke frekvensen etter noen måneders drift.



– Stor bredde i kulturtilbudet er avgjørende for Vesterålen som en attraktiv region for innbyggerne og de som vurderer å flytte hit. Vesterålen filmklubb vil tilby alle filminteresserte vesterålinger en sosial arena hvor man kan oppleve filmkunstens gleder og inntrykk og få mulighet til å delta i læringsrike diskusjoner rundt filmene vi viser. God tilgang til kinofilm er en viktig og verdifull del av samfunnskulturen, her vil Vesterålen filmklubb kunne bidra til å utvikle og styrke kulturtilbudet i regionen. Vesterålen filmklubb har allerede fått støtte fra Sparebankstiftelsen og søker også samarbeid med det lokale næringslivet i form av sponsoravtaler, skriver klubben.



Vesterålen filmklubb er tilsluttet Norsk filmklubbforbund.