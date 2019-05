Sortland har lavest ledighet, Øksnes sliter mest

Lokale notiser

Det er 105 flere enn for ett år siden.

Sortland har lavest ledighet. Bare 1,9 prosent av arbeidsstyrken mangler arbeid. I Øksnes er 82 ledige. Det utgjør 3,6 prosent av arbeidsstyrken. De tre øvrige vesteråkskommunene varierer fra 2,1 til 2,4 prosent ledighet i arbeidsstyrken.

Vesterålen er høyere ledighet enn Nordland og betydelig lavere enn landsgjennomsnittet. For landet som helhet går dessuten arbeidsledigheten ned.

I mai 2019 er det 2.295 helt ledige i Nordland, noe som tilsvarer en arbeidsledighet på 1,8 prosent. Det er 170 flere helt ledige enn på samme tid i fjor, en økning på åtte prosent.



I landet sett under ett er antall helt ledige på 59.813 personer i mai. Dette er en nedgang på 0,3 prosent fra samme måned i fjor, og ledigheten ved utgangen av mai tilsvarer 2,1 prosent av arbeidsstyrken.

- Til tross for en økning i ledigheten fra samme periode i fjor har Nordland fortsatt lav ledighet. Vi er ett av seks fylker i landet med ledighet under 2,0 prosent. Den lave ledigheten er med på å forsterke virksomhetenes utfordringer med å skaffe nok og riktig arbeidskraft. NAV prioriterer samarbeid med arbeidsgiverne for å få flere inkludert i arbeidslivet, sier direktør i NAV Cathrine Stavnes.