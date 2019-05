Sparebank 68°NORD og ÅrsteinØYA med samarbeid

Lokale notiser

Sparebank 68°NORD og festivalen ÅrsteinØYA har inngått en toårig samarbeidsavtale med mulighet for forlengelse. Det melder banken i en pressemelding

– ÅrsteinØYA er en festival på den 68° breddegrad som banken finner svært spennende. Sammen ønsker vi å gjøre denne festivalen til et møtested for gammel og ung, sier lokalbanksjef Yngve Oshaug.

Han sier at festivalen ligger svært eksotisk til, omkranset av storhavet og mektige fjell, som gir festivalen en ekstra dimensjon.

Markedsansvarlig for ÅrsteinØYA, Linda Martinsen, opplyser at årets festival er enda bedre tilrettelagt for familier. Det vil være et eget område for barna med forskjellige aktiviteter, i tillegg til familiecamping.

– Vi i ÅrsteinØYA er svært takknemlige for denne samarbeidsavtalen med Sparebank 68°NORD. Festivalen er basert på dugnadsinnsats i alle ledd, så dette er helt fantastisk. Dette bidrar til muligheten for å kunne fortsette og tilby lokalsamfunnet et bredt utvalg av lokale og noen nasjonale/internasjonale artister og mye mer, sier Martinsen i pressemeldingen.

Begge partene er veldig fornøyde med å kunne bidra til å skape aktivitet lokalt, som igjen fører til trivsel og aktivitet.

– Vi håper dette bidraget fra oss kan bidra til å gi ÅrsteinØYA nødvendig økonomisk forutsigbarhet for å utvikle festivalen videre, sier Oshaug.