Algesituasjonen i nord - ikke meldt om dødelighet siste døgn

Lokale notiser

Ifølge en oppdatering fra Fiskeridirektoratet 1. juni er det ikke meldt om ny algerelatert dødelighet verken i Troms eller Nordland det siste døgnet.

– Det er fortsatt alger i begge fylker, men muligens noe mindre mengder enn tidligere. Det er dårlig sikt i sjøen mange steder, men vannprøver, vær- og strømforhold tilsier at det også er mye annet i sjøen, for eksempel alger som er ufarlige for fisk, skriver Fiskeridirektoratet på sin hjemmeside.

Fiskeridirektoratet vil i løpet av helgen vurdere om det fremover er behov for noe lavere beredskap.

Begrenset dødelighet fredag

Også fredag 31. mai var det rapportert om begrenset dødelighet som en følge av senskader fra lokalitetene i Kanstadfjord-området. For Ofotfjorden og fra området fra Øksfjorden og vestover mot Raftsundet/Molla er det heller ikke 31. mai meldt om dødelighet. Det er ikke meldt om dødelighet i Sagfjorden og det pågår flytting av fisk fra området.

Det var 31. mai meldt om begrenset dødelighet ved en lokalitet ytterst i Tysfjorden på utsatt smolt.

– Vannprøvene fra 30. mai viser høy tetthet av Chrysochromulina i ytre del av fjorden og høy/moderat i den indre delen. Prøver tyder på at algen er tilstede i dypereliggende vannlag. Områder som er mest utsatt for transport av oppblomstringen er Tysfjorden, Ofotfjorden og Sagfjorden i Nordland, ifølge Fiskeridirektoratet.