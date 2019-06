Arrangerer «Hva er viktig for deg?»-dagen i Sortland

Lokale notiser

Det blir underholdning, innslag fra fysioterapeutene og servering av kaffe og kaker. Tidligere kommunelege og helsesjef i Sortland, Arne Vassbotn, er dagens hovedtaler, skriver Sortland kommune på sin hjemmeside.

– I år som i fjor ønsker vi at alle som kommer skal skrive en lapp om hva som er viktig for dem. Denne lappen vil bli hengt opp på «Hva er viktig for deg?»-treet som står i inngangspartiet på Lamarktunet, opplyser kommunen.

Gi pasientene bedre hverdag

Formålet med markeringen er å få en felles innsikt i pasientenes ønsker og behov og gi pasientene en bedre hverdag.

– Tradisjonelt har helsepersonell vært opplært til å fokusere på hva som feiler pasienten. Men ved å lede fokuset over på hva som er viktig for pasienten vil pasientene oppleve å bli sett og lyttet til, og slik legger man grunnlag for en tillitsbasert kommunikasjon.

– Ved å stille spørsmålet «Hva er viktig for deg?» flyttes oppmerksomheten fra sykdom til helse og fra diagnose til hele mennesket. Dette er en viktig retningsendring i helsevesenet basert på en helsefremmende tilnærming og en styrket pasientrolle.

Det er KS og Folkehelseinstituttet som står bak markeringen i Norge.