Norske forskere ser etter tidlige tarmkrefttegn i blodprøver

Lokale notiser

– Tarmkreft er en av de mest langsomme kreftformene. Du kan ha tarmkreft ganske lenge før du får symptomer på sykdommen, sier Eva Hofsli, overlege ved Kreftklinikken ved St. Olavs hospital og førsteamanuensis ved NTNU til Adresseavisen.

Når sykdommen først er oppdaget, er oddsene relativt dårlige i dag, fordi sykdommen ofte er kommet langt. Ifølge avisa har få land høyere forekomst av tarmkreft enn Norge, og det er blitt en av de mest dødelige kreftformene her til lands.

Hofsli har sammen med forsker Robin Mjelle og professor Pål Sætrom ved institutt for klinisk og molekylær medisin analysert blodprøver fra den store biobanken til Hunt på Levanger og ved hjelp av Kreftregisteret identifisert 100 personer som senere har blitt rammet av tarmkreft. De skal se på blodprøvene fra personene som senere ble syke – og kartlegge om de har noe til felles.

– Vi leter etter tidligmarkører i blodet, og vi ser at det er forskjeller mellom friske og syke personer. Spørsmålet er hvor lenge før sykdommen utvikles vi kan se disse forskjellene, sier Mjelle.

Håpet er at en blodprøve kan avsløre et forstadium til tarmkreft, som kan bidra til at flere krefttilfeller blir oppdaget. Om en blodprøve viser tegn til tarmkreft, vil det neste steget være koloskopi, som er en kikkertundersøkelse av tarmen.

(©NTB)