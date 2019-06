Godkjenning for alternativ arbeidstidsordning

Lokale notiser

Arbeidstidsordningen innebærer unntak fra arbeidstidsbestemmelse for ansatte ved Kjempenhøy omsorgsbolig, og krever derfor en egen avtale mellom Fellesorganisasjonen (FO) sentralt og virksomheten.

FO har behandet søknaden fra Sortland og godkjent avtalen fram til 5. januar 2020.

Kriterier for godkjenningen er at arbeidstidsordningen bygger på lokal enighet, og at det er frivilig å delta i ordningen. Godkjenningen gjelder kun for Fellesorganisasjonens medlemmer. Det skal normalt ikke arbeides overtid i tilknyting til arbeidsplanen, og ved eventuelle endringer skal det rettes søknad til FO før iverkksetting.

Brudd på kriteriene kan føre til at FO trekker godkjenning tilbake med 14 dagers varsel, ifølge et brev til Sortland kommune.

Før en ny søknad sendes, ber FO om at man drøfter og evaluerer hvorvidt målene med hensyn til den faglige begrunnelsen av søknaden et nådd, og hva slags arbeidsmiljø og helsemessig påvirkning arbeidstidsordning har for de ansatte. Også sykefravær og turnover skal kartlegges for de som er en omfattet av ordningen, og omfag av overtidsfbruk tas med.