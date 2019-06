Mistet bostøtte. Klaget til NAV

Lokale notiser

I et brev til NAV på Sortland klager mannen på at han, uten å være klar over det, fikk avslag på statlig bostøtte for en måned tidligere i 2019. Dette skjedde i forbindelse med at han flyttet til ny adresse.

– På grunn av flyttingen mistet jeg bostøtten. Jeg tenkte ikke på at det måtte søkes bostøtte på nytt da jeg flyttet. Jeg ber om at saken behandles på nytt på bakgrunn av nye boligopplysninger, skriver mannen i sin klage til NAV Sortland.

Husbanken har sett nærmere på klagen, og skal vurdere om det er grunnlag for å likevel gi bostøtte for perioden mannen ikke har fått bostøtte.