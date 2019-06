Øksnes inviterer til næringslivsworkshop

Lokale notiser

Kommunen ønsker aktiv medvirkning og engasjement fra hele befolkningen, heter det i invitasjon til flere av Øksnes kommunes innbyggere.

– Samfunnsdelen er styrende for framtidig utvikling av vår kommune. Hvilke områder mener du at kommunen må utvikle seg på for å bli en bedre og mer attraktiv kommune i framtida både for næringsliv og befolkningen ellers? Spør kommunen konkret.

På workshopen vil bl.a. ordfører, rådmann og kommunalsjefer delta. Næringsliv, det politiske miljøet og hele befolkningen i Øksnes inviteres.

– Vi håper på en kreativ utveksling av tanker og ideer om det framtidige Øksnes – her er alles stemme like viktig, leser vi av invitasjonen.

På workshopen vil det jobbes med disse temaene:

· Verdiskaping og næringsliv

· Et inkluderende samfunn

· Bærekraftig utvikling, klima og energi

· Kommunikasjon, transport og infrastruktur

· Regional og nasjonal posisjonering

· Arealpolitikk

På grunn av matservering ber Øksnes kommune om påmelding innen 7. juni. Påmelding til næringskonsulent.