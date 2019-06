Søker om 30.000 kroner til veireparasjon på Kinn

Lokale notiser

I vårløysningen har det oppstått betydelig skade på den kommunale veien til Kinn. Skadene skjedde i forbindelse med stor vannføring og at Mølnelva gikk over sine bredder.

– Rørene som skal sikre at vannføringen får en grei passasje gjennom veien er blitt blokkert og stengt av noen store greiner. Dette har ført til at vannet har overflødd veien, og i løpet av vinteren og våren resultert i at veien nærmest har blitt et elveleie. Det er først nå når det er noenlunde kjørbart til Kinn at vi har blitt oppmerksom på forholdet, skriver Kurt Myrland, som er leder av Kinn grunneierlag.

Vannføringen på veien har fjernet grusen som var toppdekke over en lengre strekning. Skadene er såpass omfattende på den kommunale og offentlige veien at man ber Sortland kommune som veieier om å være behjelpelig med å reparere.

Kinn grunneierlag søker om 30.000 kroner i tilskudd til innkjøp av grus.

– I dette beløpet forutsetter vi at vi ved hjelp av egen hjullaster og folk med skuffer og spader skal klare å fordele dette utover veien på en god måte. Sortland kommune må gjerne bidra med folk, maskin og utstyr hvis dette anses som den beste løsning, skriver grunneierlaget.