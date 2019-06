Suksess for nytt BioMar-fôr

Lokale notiser

Fôrprosjektet «Kommersielt fôr til fangstbasert akvakultur» finansiert av FHF er nå avsluttet. Biomar AS har lykkes med å utvikle og tilpasse et egnet tørrfôr til villfanget torsk.

ToBø Fisk AS og Sjøfisk AS har dokumentert vellykkede fôringsstrategier for å få villfanget torsk til å akseptere og vokse godt på et kommersielt tørrfôr.

Fôret, med navn Ultra Marine 1600, er designet for fôring av villfanga torsk/ skrei (Gadus morhua ).

«Fôret er spisset på smakelighet og evne til å ta opp vann. Kombinasjonen av høy smakelighet og vannopptaksevne trigger appetitt og får torsken raskt i spisemodus», heter det blant annet i et nyhetsbrev fra Fiskeriparken Egga Utvikling og Arena Torsk.