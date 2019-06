Vil ha kandidater til fylkeseldrerådet

Lokale notiser

Det er kommune- og fylkestingsvalg høsten 2019, og det skal velges representanter til fylkeseldrerådet. Fylkesordføreren oppfordrer samfunnsengasjerte personer som har fylt 60 år til å la seg nominere.

De som velges har en viktig oppgave i å delta i utformingen av et eldrevennlig Nordlandssamfunn. Fylkesordføreren inviterer kommunale eldreråd og frivillige lag og organisasjoner som representerer de eldres interesser om å melde navn på kandidater til fylkeseldrerådet.

Vedtekter for Nordland fylkes eldreråd er under revidering for å bringes i samsvar med ny kommunelov og ny nasjonal forskrift. Om Nordland fylkes eldreråd Nordland fylkes eldreråd er et samarbeids- og rådgivende organ for fylkestinget i fylkeskommunale saker.

Rådet skal representere og ivareta eldres rettigheter og hensyn i fylkeskommunale saker. Kommuner og fylker plikter å utnevne et slikt utvalg i henhold til kommunelovens § 5-2.

Sammensetning og konstituering

· 7 representanter hvor flertallet av representantene skal ha fylt 60 år på valgtidspunktet.

· 1 representant foreslått fra sametingets eldreråd og resten fra kommuner og organisasjoner

· Vararepresentanter skal være i nummerert rekkefølge.

· Sametingets representant og de politisk representantene skal ha egne vararepresentanter.

· Det er ønskelig at representantene kommer fra ulike deler av fylket

· Eldrerådet velger selv leder og nestleder

· Fylkeseldrerådet konstituerer seg selv