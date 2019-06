Historisk høye blåkveitepriser – fiskerne jubler

Lokale notiser

Fiskerne gliser bredt – igjen.

I vinter fikk fiskerne rekordgodt betalt for torsken. Blåkveita gir nå ditto gode marginer. Snurrevadbåtene får over 35 kroner kiloet.Samlet har fiskerne fått drøyt 33 kroner kiloet, og kveita har bidratt med 122 millioner kroner i inntekter, skriver Fiskeribladet. Årets priser er cirka 10 kroner høyere per kilo enn prisene i 2017.

De største fangstene er så langt tatt i Lofoten og Vesterålen og fisket er oppdelt i perioder. I første periode, som er nå, kan det fiskes 5.500 tonn. Ifølge Norges Råfisklag gjenstår litt mindre enn 2.000 tonn av kvota.