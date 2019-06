Julie Bergan til Stokmarknes

Lokale notiser

Huset har 20-årsjubileum i år.

–Vi er kjempestolte av å få en artist av Julie Bergan sin kaliber til vår jubileumsfeiring i september, sier daglig leder John Arne Mathiesen ved Hurtigrutens Hus i en pressemelding.

Han opplyser at Bergans musikk er strømmet mer enn 500 millioner ganger.

Bergan har spilt konserter over hele verden, både solokonserter og som en stødig oppvarmer for verdensidoler som Justin Bieber, Dua Lipa og Jesse Glynne. I 2018 turnerte hun verden over med superstjerne-DJ Alan Walker på internasjonale scener som Coachella i USA og EDC i Japan, samt utallige klubbkonserter i Asia og Europa.

Samarbeidet med Walker er særlig viktig. I 2018 var hun med på «Ignite», en monsterhit med K-391 og Walker.