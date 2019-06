Sortlandsjente til talentleir

Lokale notiser

Det kommer frem av ei pressemelding fra NFF.

Miklegard er tatt t i grupen J14 X og skal trene sammen med jenter i samme alder.

Disse er tatt ut J15: Andrea Pålsdatter Hundstad - Brage Trondenes Helle Rindal - Guard Guro Hammer Røn - Blindheim Stine Nybø Brekken - Åndalsnes Mari Rosendahl Nyhagen - Fagernes Helene Veum - Lillestrøm Mille Ivi Christensen - Fjellhamar Oda Johansen - Fjellhamar Thiril Erichsen - Fjellhamar Thea Kyvåg - Gjelleråsen Ina Andresen - Våg Silje S. Helgesen - Eiger Malin R. Johannesen - Haugar Maria Østervold - A/B Cathinka Tandberg - Stabæk Julie Aune Jorde - Lyn Emma Iversen - Vålerenga Maria Fink - Stabæk Rakel Jagtøien Renolen - Asker Martine Leonards – Stabæk Skyggelandslag J16 Jenny Strandheim - Hallingdal Malin Ness - Kaupanger Ingeborg Lye Skretting - Viking Una Langkaas - Skarphedin Erle Røkke - Strindheim Martine Kristoffersen - Grand Bodø Emma Haugen - Sandefjord Thea Mikkelsen - Lillestrøm Mina Frantsen - Mjølner Frida S. Pedersen - Urædd Emma Pettersen - Amazon Grimstad Skyggelandslag J15 Ina Birkelund - Tromsø Sanna Andersen Mahle - Træff Kristina Vethe - Skedsmo Ella Opkvikne Isaksen - Kragerø Kamilla Bruhjell - Flekkefjord Smilla Vallotto - Viking Synne Danielsen - Kopervik Lotte Fjelde - Staal Jørpeland Anastasia Høgevold - Stabæk Florentina Kuqi - Ekholt Savanna Duffy - Åsane Vilde Bakke-Andersen - Viking Gruppe X (J14) Mawa Sesay - Skiold Tuva Henriksen - Nanset Thea Wilhelmsen - Kolbotn Kamilla Melgård - Lyn Leonie H. Riis - Lyn Amalie Isabel Taraldsen - Tromsø Eva Charlotte Bang - Brønnøysund Maria Sandvik - Staal Jørpeland Marie Grannæs - Øvrevoll Hosle Kaisa Vale - Vinje Sigrid Miklegard - Sortland Emma Reshane - Nittedal Alexandra Martnes - Alta IF Ane Wedde Buer - Lillestrøm Nora Nøss - Os Linnea H. Rasmussen - Kopervik Mia Hambro Svendsen - Stabæk Mari Wenger - Lillestrøm Ingeborg Sofie Sætren - Hornindal Sofie Graabak - Vestbyen Malin Tjellaug - Stryn Sarah Martinussen - Mjølner Gruppe Y (J14) Signe Gaupset - Rival Ragnhild Eikeland Skage - Bønes Helle Aune - Viking Runa Lyngdal - Lyngen Kari Hoøen - Gimse Hilde Årsbog Bjåstad - Hareid Andrea Skarseth - Storhamar Karoline K. Eikefjord - Stabæk Ingeborg Stenvold - Lyn Ella Bakke Andersen - Viking Kine Kristensen Emaus - Alta Vilde Grøseth - Tiller Maia Lindesteg Øen - Førde Alina Gashi - Ørn Horten Ida Gustad - Gjøvik-Lyn Saga Håkansson - Lillestrøm Amalie Mørner - Loddefjord Julie Bruusgaard - Stabæk Hermine Kjøsnes - Stryn Mari Bratten - Huringen

J16-landslagstrener Harry Hansen, J15-landslagstrener Elise Richardsen og fagansvarlig for landslagsskolen i NFF, Håkon Grøttland, har nå tatt ut spillere til Equinor Talentleir i Porsgrunn i perioden 29. juni - 3. juli.

På J15 er det tatt ut et landslag og et skyggelandslag, mens det på J16 kun er tatt ut et skyggelandslag siden J16-landslaget skal delta i nordisk mesterskap i denne perioden i Sverige. På J14-nivå er tatt ut to sidestilte tropper.

– Noen er her for første gang, mens andre er på vei til sin tredje samling i Porsgrunn. Felles for alle er at de er vurdert til å være blant landets aller største talenter. De har overbevist mange på veien for å bli tatt ut, og vi har tatt ut disse spillerne fordi vi mener de har noen egenskaper som på sikt kan gjøre de til en av «morgendagens helter», sier fagansvarlig for landslagsskolen i NFF, Håkon Grøttland.

– Talentleiren er en viktig arena med tanke på spissing og finsikting inn mot landslag, men først og fremst skal det være en inspirasjonsarena. Forhåpentligvis gir en slik samling spillerne et ekstra «boost» og viktig læring som de tar med seg hjem i klubbhverdagen sin, sier Grøttland.