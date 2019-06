Har ventet i halvt år på svar fra Hadsel

Lokale notiser

Nå har daglig leder Torill Monsen-Abelseth i Norsk Landbruksrådgiving Nord-Norge sendt et brev til kommunen for å be om at de får et svar.

– I oktober 2018 sendte Norsk landbruksrådgivning Nord Norge en søknad om tilskudd til å tilby bønder i Hadsel kommune aktiviteter i 2019. Aktivitetene skal være målrettet mot bønder som bor i Hadsel kommune og skal være et supplement ved siden av Hadsel kommune sitt bidra til å følge opp landbruket. Vi har ennå ikke hørt fra dere og vil med dette brevet purre opp og be om et svar, skriver Torill Monsen-Abelseth i sin henvendelse til Hadsel kommune.