Rekord for reisesykdom

Lokale notiser

Forsikringsselskapet skriver at økningen i utbetalingene har vært på hele 16 prosent sammenlignet med 2018. Halvparten av økningen gjelder sykdom på reisen.

– For første kvartal er erstatningene på nær 660 millioner kroner. Blir man syk eller skadd i utlandet ser vi at behandling ved enkelte sykehus kan bli utrolig dyrt, og i de mest alvorlige tilfellene kan det koste sekssifrede beløp og kanskje enda mer å fly én pasient hjem med ambulansefly fra for eksempel Asia eller USA, sier Torbjørn Brandeggen, kommunikasjonsrådgiver i Tryg Forsikring.

Infeksjonssykdommer herjer

Siden 2010 har erstatningene til nordmenn som blir syke på reisen mer enn fordoblet seg, og i fjor ble det utbetalt erstatning for over to milliarder kroner til de med reiseforsikring.

– At den eksplosive økningen vi nå ser finner sted om vinteren er ikke tilfeldig. Flere og flere tar vinterferien eller påskeferien i utlandet, i tillegg øker andelen pensjonister som reiser bort om vinteren. I år ser vi dessuten at ulike infeksjonssykdommer er med på å dra antall syke opp, og mange av disse har fått langvarig og kostbar behandling i utlandet før de kom seg hjem, sier han.

Mange uten reiseforsikring

I fjor var det nær 100.000 nordmenn med reiseforsikring som ble syke på reise, de aller fleste i utlandet. Disse fikk utbetalt erstatning for over én milliard kroner fra forsikringsselskapene.

I tillegg kommer nær 12.000 nordmenn som ble skadd eller utsatt for en ulykke, og som har fått 210 millioner kroner i erstatning.

– Likevel ser vi at mange drar avgårde på lange utenlandsturer uten reiseforsikring, ikke minst unge mennesker under 25 år. Det er å gamble med ens egen økonomi. Er man uheldig og blir skadd eller syk kan det bli en dyr lærepenge å måtte dekke alle utgifter selv. Sørg for å tegne en reiseforsikring før du kjøper billetter, så har du i hvert fall en bekymring mindre dersom noe skulle skje, sier Brandeggen.