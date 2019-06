Algesituasjon ikke like alvorlig

Lokale notiser

Beredskapen er noe trappet ned fordi algesituasjonen i Nordland og Troms ikke lenger er like alvorlig. Det er fortsatt god kontakt mellom oppdretterne og myndighetene, som raskt kan være i full beredskap igjen hvis det blir nødvendig, melder Fiskeridirektoratet på sine nettsider.

I Nordland var det så langt som til sist fredag ingen meldinger om dødelighet det siste døgnet. Ellingsen Seafood, som dagen før meldte om dødelighet på nyutsatt smolt på lokalitet Bjørkvik i Tysfjorden, kunne fredag bekrefte at 188 000 av 250 000 utsatt smolt er død på grunn av alger.

– Eksemplet over viser at det fortsatt er fare for lokale oppblomstringer som rammer fisken, melder likevel Fiskeridirektoratet.