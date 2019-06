Fiskeriparken ser mot Lofoten

Lokale notiser

VOL skrev nylig om at Fiskeriparken Egga Utvikling overtar Fabrikken Næringshage.

Nå sier styreleder Svein Egil Stavem i følge Øksnseavisa at de ser mot Lofoten for videre vekst.

– Målet vårt er at vi skal være tilstede og kunne dekke regionene Lofoten og Vesterålen. Nå skal vi styrke oss mer i Lofoten og vi ser ikke bort i fra at det kan bli oppkjøp der også. Da er det viktig at vi har folk i begge regioenen og kan tilby våre tjenester til ulike deler av næringslivet. Vi har utvidet vår virksomhet og styrket vår egen kompetanse. Da tror jeg også at vi vil være mer attraktive for et større marked der vi kan være med å utvikle næringslivet, sier Stavem i følge avisa.

Fra før har Fiskeriparken fusjonert med Hadsel Vekst, og foruten Myre har de nå kontorer på Sortland, Andenes, Stokmarknes og Leknes.