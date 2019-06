Én av tre nordlendinger vil reise til mars

Lokale notiser

Undersøkelsen viser nemlig at to av fem nordlendinger tror det vil være mulig å leve på Mars om noen år, og én av tre i Nord-Norge påstår at de ville reist til Mars dersom mulighetene lå til rette for det.

Særlig unge er eventyrlystne, og undersøkelsen viser at over halvparten av de mellom 18 og 29 år kunne tenkt seg en tur til Mars. De eldre liker derimot å ha beina godt plantet på jorda. Kun én av ti av de over 60 år svarer at de ville satt seg på romskipet til Mars.



Det er ingen tvil om at det er mange nordlendinger som mener at verdensrommet har mer å by på enn det vi kjenner til i dag. Undersøkelsen viser nemlig at tre av fem nordlendinger tror det finnes liv på andre planeter.

I tillegg viser undersøkelsen at seks prosent tror at «romvesenene» vil komme til jorda på et tidspunkt, og én av ti nordlendinger tror til-og-med at de allerede er iblant oss. Det er en høyere andel enn i resten av landet. Blant vestlendinger, sørlendinger og østlendinger er det nemlig kun seks prosent som tror at romvesen allerede finnes på Jorden.

Ny forskning og toppmoderne teknologi gjør at serien ikke kun tetter kunnskapshull, men også de over middels interesserte kan glede seg BBC Earths storsatsning, som lover både fascinerende og detaljerte bilder av planetene i solsystemet.



Produksjonsteamet bak serien har plukket ut et knippe lokasjoner om ligner på landskapet som finnes på de ulike planetene, og Norge er ett av de viktigste innspillingslandene i premiereepisoden. Teamet har blant annet vært på besøk i Aurlandsfjorden, Stegastein, Rjoandefossen og Vassbygdevatnet, på Vestlandet, for å skape en mest mulig autentisk rekonstruksjon av landskapet på Saturns måne, Titan.

Serien består av fem episoder og vises på BBC Earth frem til starten av juli

