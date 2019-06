Færre får arbeidsavklaringspenger

Lokale notiser

Navs første analyse etter at regjeringen strammet inn AAP-reglene viser at færre nye kommer inn i ordningen, skriver Dagsavisen.

Nav anslår at 2.400 flere personer ville fått arbeidsavklaringspenger i 2018 om ikke regelverket var endret.

Analysen er basert på tall fra 2010 til 2018. Omfanget av søknader om arbeidsavklaringspenger følger i stor grad utviklingen på arbeidsmarkedet, ifølge Nav. I både 2017 og 2018 var det en nedgang i antallet som søkte. Nav skriver at nedgangen i fjor kan være påvirket av det nye regelverket «vet at veiledningen fra Nav-kontorer har blitt endret i tråd med de nye inngangsvilkårene slik at enkelte personer som tidligere ville ha søkt AAP, nå ikke gjorde det».

– De første analysene som gjøres, vil ikke gi et fullstendig bilde av hvilke konsekvenser regelendringen har hatt. En full evaluering vil ta tid, skriver Heidi Nicolaisen, fungerende leder for utredningsseksjonen i Nav, i en epost til avisen.

Ifølge Nav-tall fra mars ble antallet personer på AAP redusert med nesten 17.000 personer i fjor. Nav har ikke oversikt over hvor mange av disse som var ferdig avklart før de falt ut.

