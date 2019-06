Politiet med unnskyldning til homofile

Lokale notiser

Unnskyldningen kommer i forbindelse med et Pride-seminar fredag, på Prideukens åpningsdag.

– Politiet har siden slutten av april i år planlagt en samling for politiansatte, politistudenter og inviterte gjester, hvor vi ønsker å be homofile om unnskyldning for den urett og trakassering mange ble utsatt for, og for den frykt politiet var med på å skape og bygge opp under, heter det i en pressemelding.

Under arrangementet på politihuset i Oslo fredag holder forfatter og aktivist Karen-Christine «Kim» Friele foredrag. I tillegg blir det innlegg fra blant andre avdelingsdirektør Kristin Kvigne i Politidirektoratet og konstituert. politimester Bjørn Vandvik i Oslo politidistrikt.

– Politiet vil under åpningen anerkjenne at det er blitt begått feil gjennom historien, at vi er et annet politi i dag og at vi har mange læringspunkter. Læringen er spesielt knyttet opp mot transpersoner og LHBTQI-mennesker som har med seg andre kulturer enn den norske. Begge disse gruppene er utsatt for hatkriminalitet, skriver Oslo politidistrikt.

Under Oslo Pride skal politiet være synlig, og de deltar med stand i Pride park fra 19. til 22. juni. I tillegg deltar politiet i paraden under parolen «Ett politi – for alle».

(©NTB)