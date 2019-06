– Statsborgerseremoni på Sortland 15.juni

Lokale notiser

Den offentlige statsborgerseremonien er for nye statsborgere bosatt i den nordlige delen av Nordland. Sermonien blir avholdt lørdag 15. juni og finner sted på Kulturfabrikken.

– Senere i år blir det arrangert seremoni i Bodø for nye statsborgere i midtre og sørlige delen av fylket vårt, skriver Fylkesmannen som opplyser at Sortland kommune har påmeldte deltakere til seremonien som avholdes på Sortland.

– Statsborgerseremonien ble innført i 2007 og bygger på et ønske om å styrke båndet mellom den nye borgeren og det norske samfunn.Samtidig ønsker vi at den nye borgeren skal føle seg velkommen.Hensikten med seremonien er å skape en høytidelig ramme rundt den spesielle og høys tpersonlige begivenheten som det er å få et nytt statsborgerskap, skriver Fylkesmann Tom Cato Lund.