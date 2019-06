Grande: Venstres målinger er «ræva»

Lokale notiser

– Men for tre måneder siden så hele bildet helt annerledes ut. Jeg tror vi klarer å snu dette, vi har gjort det før, sa Grande.

Venstre har havnet under sperregrensen på en rekke målinger den siste tiden. Samtidig har partier mot bompenger gjort gode målinger i en rekke byer.

Debatten om bompenger har utfordret regjeringssamarbeidet, og ført Venstre på kollisjonskurs med Frp.

Regjeringen trenger Venstre

Frps landsstyre krevde i begynnelsen av juni at fem bymiljøpakker som er under planlegging, stanses for å få ned bompengeutgiftene. Uaktuelt, svarte Venstres storbynettverk.

Bompenger ble naturlig nok et tema under Grandes tale til landsstyre.

– Vi skal ikke gjøre det umulig å kjøre bil, men mulig å klare seg uten, sa Grande.

Hun la til at partiet ikke ser på bompenger som «en glede», men fremholder at det ikke er snakk om noen krise.

– Regjeringen trenger et miljøparti som Venstre, sa Grande.

Vil reforhandle asylforlik

Også asylpolitikk fikk plass i talen.

Lørdag ble en familie som har vært bosatt i Norge siden 2012, tvangsutsendt til Afghanistan, ifølge Adresseavisen.

Ap-ordfører Rita Ottervik i Trondheim reagerte sterkt på utsendelsen.

– Jeg er forskrekket og ber virkelig innstendig særlig Venstre og KrF i regjering trekke i nødbremsen og ta en ny debatt på hvilke menneskelige hensyn det skal legges vekt på i innvandringspolitikken, sa hun til NRK.

Grande svarer søndag at de er klare til å reforhandle asylforliket.

– Dette er et godt signal fra Ottervik. Hvis Ap kommer til oss, så skal i alle fall venstre og KrF være klare til å reforhandle forliket, sier Grande.

I kjølvannet av migrasjonskrisen høsten 2015 stemte Ap sammen med alle partiene på Stortinget, unntatt SV og MDG, for et asylforlik med 18 innstrammingsforslag og en rekke underpunkter.

– Dette ble gjort i en tid med mange utfordringer innvandringspolitisk. Hvis Ap er klare, så er vi klare til å se på denne politikken, framholdt Grande.

(©NTB)