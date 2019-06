Vil skadefelle rev på Sandstrand

Lokale notiser

Oskar Johnsen skriver i et brev til Sortland kommune på vegne av Sandstrand grunneierlag at man de siste to ukene har hatt store problemer med rev på innmark.

– Reven jager i saueflokken og tar lam. Hittil har vi funnet fire lam og flere ganger er reven blitt observert på lammekadavrene. Det samme skjedde i fjor og et ukjent antall lam ble borte fra beite, skrives det.

– Vi ønsker å felle disse revene samt å rydde hiene. Det vil bli brukt støver og terrier i forbindelse med jakta, skriver Sandstrand Grunneierlag.