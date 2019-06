– Framtida er digital og vi er glade for denne satsinga

Lokale notiser

I fjor i budsjettet til Sortland kommune ble det bestemt at 8. klasse skulle få datamaskiner. I kommunestyremøte forleden ble det bevilget 600.000 kroner til IT-utstyr i skolen, i tillegg til 700.000 kroner til økt lærertetthet.

Skal følge eleven

– Vi har enstemmig vedtatt i kommunestyret å bevilge til IT i 8. klasse. Kommunestyret har ikke bestemt om dette skal være data eller Ipad, det blir opp til administrasjon å bestemme, sier Tove Mette Bjørkmo (Ap).

– I fjor i budsjett bestemte vi at 8. klasse skulle få, og nå har vi en ny 8. klasse slik at de også må få dette utstyret. Og det er det vi har gjort, vi har bevilget penger til den nye klassen. Og når dette vedtaket følges opp neste år, da har vi fylt opp slik at alle ungdomsskoleelevene har, sier hun.

– Jeg er veldig glad for at vi sørger for at alle får sin personlige pc eller Ipad, som skal følge eleven gjennom hele ungdomsskolen. Det har mye å si for deres læring, og de kan legge inn sin personlige måte å håndtere den på, sier Bjørkmo.

Studieforberedende tiltak

Hun var til stede da elevene i 8.klasse fikk tildelt sine pc-er tidligere i år.

– De var veldig fornøyde og hadde god læring av det. De var fornøyde med at de slapp å låne hos hverandre. Pc-en får følge eleven i alle tre årene på ungdomsskolen. Dette er et nødvendig og rett materiell i skolen, sier Bjørkmo.

Framtida er digital, slår Lill-Kristin Johannessen fast, og for læringen er det viktig å starte tidlig.

– Læring i framtida er med digitale læremidler. På universitet og høyskoler er alt digitalt og det skulle bare mangle at vi også har dette i ungdomsskolen. På en måte er dette også et studieforberedende tiltak, for det kan bli en brå overgang far notatboka til det digitale, sier hun.

Sortlandordføreren forteller at det var en god dag i kommunestyret, der skole var temaet i flere saker. Hun er stolt av at man nå skal bygge nye skoler.

– Jeg er helt hundre prosent sikker på at det er for ungene våre. Og en riktig avgjørelse for alle ungene i kommunen, sier hun.