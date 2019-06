Foreslår å undersøke tilstanden i Vikelva

Lokale notiser

Fylkesmannen i Nordland viser til kommunens høringsbrev med søknad om godkjenning av plan for nydyrking av 49 dekar på eiendom 20/9 i Sortland kommune.

Ifølge et brev til kommunen er det ikke registrert arter eller naturtyper av forvaltningsmessig interesset på arealet. Nydyrkningsfeltet grenser mot og drenerer til nedre del av Vikelva som har anadrome fiskebestander.

Elva har ifølge Vann-nett, som er portalen for vannforvaltning i Norge, moderat økologisk tilstand. Det er basert på en tilstandsvurdering av laks fra 2017. Forrige gang vannkjemi ble målt var i 1995, den gang ble det registrert liten grad av forurensning fra landbruk.

– Det har imidlertid vært nydyrket en god del i nedslagsfeltet til vassdraget siden den tid. Derfor kan det være hensiktsmessig å få undersøkt tilstanden til vassdraget på nytt før vedtak fattes, skriver Fylkesmannen.

Oppdyrking av myr medfører store utslipp av klimagassene CO2 og lystgass. Det er bakgrunnen for at Stortinget tidligere i år vedtol utvidelse av hjemmelsgrunnlaget for jordlova med sikte på å innarbeide et forbud mot nydyrking av myr i nydyrkingsforskriften.

– Et slikt forbud er ennå ikke innført. Men i lys av dagens klimasituasjon bø kommunen gjøre en grundig vurdering om omsøkt nydyrking er nødvendig eller om behovet for dyrkingsjord kan løses med leiejord eller nydyrking av fastmark, skriver Fylkesmannen i Nordland.