Sortlandsmann scoret i snuoperasjon

Lokale notiser

Søndag møtte Bærum, Mjølner. Gjestene fra Nord-Norge gikk voldomt til verks og ledet 2-0 etter knappe femten minutter. Men så våknet hjemmelaget. Tre kjappe mål i løpet av den neste halvtimen, sørget for at Bærum tok over ledelsen.

Bærum trenes for øvrig av tidligere landslags- og Rosenborg-spiller Jan Derek Sørensen.

– Vi hadde en idé om at vi skulle ligge og forsvare oss på et vis, som ikke gikk. Etter deres 2-0-scoring gjorde vi en justering, som brakte oss inn i kampen igjen. Resten er guttas fortjeneste, uttalte han til lokalavisa Budstikka etter kampen.